No MasterChef - A Revanche, participantes garantem vaga na semifinal e Paola Carosella se revolta durante prova: - Vou perder a cabeça

04/12/2019 | 11:11



O MasterChef - A Revanche está chegando ao fim! Para a tristeza dos fãs do programa, a semifinal já foi definida no episódio da última terça-feira, dia 3. No reality, os participantes realizaram a última prova em equipes da temporada e se enfrentaram em um duelo final que fez os jurados derrubarem lágrimas com o resultado. O primeiro desafio foi feito em duplas: Vitor Bourguignon e Fernando Kawasaki enfrentaram Estefano Zaquini e Thiago Gatto na recriação de um menu.

Os cozinheiros tiveram que replicar os pratos inspirados na gastronomia portuguesa e brasileira, que foram criados por um chef português e outro brasileiro. Durante a disputa, as duplas irritaram um pouco os jurados ao longo do preparo, mas Vitor e Fernando conseguiram tirar Paola Carosella realmente do sério:

- Eu recomendo alguém limpar essa mesa. Vamos trabalhar bem, porque eu vou perder a cabeça, falou a jurada argentina em um tom de voz elevado.

Mesmo com o puxão de orelha, a dupla acabou levando a prova e garantiu as vagas na semifinal. Estefano e Thiago tiveram que se enfrentar no duelo final, sendo que os dois competidores encararam uma prova de harmonização, na qual teriam que preparar quatro canapés que combinassem cada um com um espumante. Além disso, cada receita tinha um ingrediente obrigatório: ostra, foie gras, morango e chocolate.

No duelo, Thiago acabou entrando em desespero e com isso se atrapalhou com alguns preparos. Estefano se destacou e conseguiu a última vaga na semifinal do programa. Ao anunciar a decisão, os jurados estavam bem emocionados. Jacquin elogiou Estefano e chorou ao se dizer orgulhoso do cozinheiro com quem já trabalhou, mas ao mesmo tempo o chef francês revelou a tristeza de ver Thiago fora do reality. O major da polícia também estava bem triste em ter que deixar o MasterChef e começou a sua despedida pedindo desculpas, mas Paola rebateu:

- Você não pode pedir desculpas. Thiago a sua performance na competição foi impecável do começo ao fim. Para nós essa talvez tenha sido a decisão mais difícil de todas, porque você se atrapalhou e o Estefano foi muito melhor, mas todos nós te olhávamos e te elogiávamos, contou a chef de cozinha enquanto chorava.