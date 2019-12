No meio de polêmica Justin Timberlake pode fazer teste com detector de mentira

04/12/2019 | 11:11



Depois de toda a polêmica da suposta traição de Justin Timberlake, sua esposa Jessica Biel parece querer acabar de uma vez por todas com a confusão. Para isso, a atriz estaria pensando em submeter o marido a um teste com detector de mentiras, segundo informou o site Radar Online.

- Ela deixou de estar em choque total para ficar exigente para saber o que diabos está acontecendo aqui. Ela pode até colocá-lo em um teste de detector de mentiras, revelou uma fonte à publicação.

Apesar de toda a história, Jessica, de 37 anos de idade, não deu nenhuma entrevista sobre o caso e continua usando aliança, de acordo com as fotos divulgadas pelo Daily Mail. Mas, segundo a fonte anônima, esta não teria sido a primeira vez que a atriz teve que lidar com situações parecidas em seu casamento.

- Ela [Jessica] confiou nele no passado, mas isso está além de qualquer nível de aceitabilidade, mesmo que ele tenha sido totalmente bombardeado naquela noite, enfatizou.

Nas fotos vazadas por paparazzi, Justin aparece sem aliança de casamento enquanto acaricia as mãos da colega de trabalho, a atriz Alisha Wainwright, em um bar em Nova Orleans, Estados Unidos. Os dois, que estavam na cidade filmando o longa Palmer, ainda foram vistos saindo do mesmo trailer nas locações.

O ex-cantor do ''NSync e Jessica são casados há sete anos e têm um filho, Silas, de quatro anos de idade.