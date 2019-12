Miguel Falabella diz que faz comédia com dor e Arlete Salles relembra bullying por causa de sotaque

04/12/2019 | 11:11



Pedro Bial recebeu Arlete Salles e Miguel Falabella na noite da última terça-feira, dia 3, em seu programa, Conversa com Bial, da TV Globo. Juntos, os atores apresentaram ao público a nova série do Globoplay, Eu, a Vó e a Boi, história baseada em uma thread do Twitter vista por Falabella, que cona o drama de duas vizinhas que se odeiam.

O projeto, criado e escrito por Falabella, é definido como um humor apocalíptico e o ator revelou para Bial que o segredo de sua escrita e o caminho para a comédia é a dor:

- Você faz comédia com raiva, você faz comédia com dor, declarou ele durante o bate-papo.

Arlete Salles também fez revelações sobre sua vida na entrevista, relembrando a infância de garota tímida:

- Me escondia pra sonhar com momentos felizes, roupas bonitas, lugares bonitos e ouvia aquelas pessoas no rádio sendo amadas e sendo admiradas. Aquilo me fascinada e de repente eu ouvi um anúncio para fazer teste. Eu não passei porque não tinha experiência de nada, mas tinha minha voz que me ajudou no rádio e me falaram para ficar fazendo locução. Eu encarei, foi bom!, declarou

A atriz, então, falou sobre ter sofrido bullying por conta do sotaque pernambucano:

- Quando eu cheguei em 1964 ainda não havia esse modismo das fonos, então eu sofri bullying por causa do meu sotaque, que era muito forte. E eu precisava me desvincilhar senão ficaria engessada. Aí descobri onde o sotaque pegava e comecei sozinha, então perdi 80% do sotaque e o resto virou meu jeito, declarou.