TV Cultura estréia a série Ciência de Tudo

04/12/2019 | 08:07



Estreia nesta quarta (4) as 22h45, na TV Cultura, a série Ciência de Tudo, que protagonizada pelo cientista Stephen Hawking. Coproduzida pela PBS e pela National Geographic, atração é dividida em seis episódios e será como um desafio, fazendo com que as pessoas tentem pensar como gênios e, então, resolvam questões que inquietam a humanidade, como "estamos sozinhos?", "o que sou?" e "de onde veio o universo?".

O interessante é ter a presença de Hawking na tela mostrando como repensar o que se sabe sobre cada tema. Para isso, vamos seguir alguns dos maiores pensadores da História. Para ajudar a responder as questões, voluntários são colocados em série de desafios.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.