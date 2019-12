Vereadores do PSB entram com pedido de cassação de Cicote

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



04/12/2019 | 07:16



Os vereadores Marcos da Farmácia e Jorge Kina (ambos do PSB), de Santo André, protocolaram na Câmara pedido de cassação do mandato do parlamentar licenciado Almir Cicote (Avante), hoje superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). Formalizado na mesa diretora, o documento requer a abertura de processo pela perda da cadeira e se dá sob alegação que o ex-correligionário não poderia, conforme indica a LOM (Lei Orgânica do Município), assumir cargo em autarquia – ocupa o posto desde fevereiro.

A legislação cita proibição em seu artigo 11, inciso 1, a qualquer vereador de aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ‘ad nutum (a qualquer momento)’, nas entidades como autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público.

“A LOM só permite a licença para vereador que assuma cargo de primeiro escalão do Executivo, não se tratando do caso em tela”, descreve o documento. Marcos pontuou que o episódio envolve a questão da legalidade. “A lei orgânica, baseada na Constituição Federal, não permite.”

Cicote sustentou que o pedido é incabível dentro do ordenamento jurídico. Alegou que a LOM é relativa a 1981 e que há jurisprudência de outros casos com o mesmo teor, além da própria Constituição de 1988. “Está consolidado que Semasa e outros têm status de secretário. Do ponto de vista político, os suplentes deveriam estar preocupados com o mandato e trabalhando pela reeleição em vez de tentar ganhar (a vaga) no tapetão.”