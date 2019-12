Legislativos de Santo André e S.Caetano aprovam orçamento de 2020

Fabio Martins



04/12/2019 | 06:46



As câmaras de Santo André e de São Caetano aprovaram ontem os orçamentos de 2020 das respectivas cidades. A administração andreense estima arrecadar R$ 3,2 bilhões, enquanto o governo de São Caetano, R$ 1,67 bilhão. Com a votação, os dois legislativos podem entrar em recesso.

Em Santo André, foram aprovadas 190 emendas. Essas alterações já haviam sido acertadas com a gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB). Cada um dos 21 vereadores teve direito a apresentar R$ 100 mil em modificações orçamentárias com orientação de destinação de verba para entidades assistenciais ou culturais.

O Executivo prevê arrecadação de R$ 2,66 bilhões na administração direta, R$ 309,2 milhões do IPSA (Instituto de Previdência de Santo André) e R$ 235,4 milhões do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Em São Caetano, 14 sugestões de mudanças na peça confeccionada pelo governo de José Auricchio Júnior (PSDB) foram protocoladas, mas nenhuma foi aprovada. O governo estima receita de R$ 1,24 bilhão na administração direta, R$ 171,7 milhões para a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), R$ 192 milhões para o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) e R$ 2,89 milhões para a Fundação das Artes.