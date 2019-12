Diesel fica 2% mais caro nas refinarias a partir de hoje

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



04/12/2019 | 07:17



A Petrobras anunciou que, a partir de hoje, o diesel será reajustado em 2% nas refinarias. Significa que o valor do combustível será acrescido em torno de R$ 0,04, para R$ 2,27. Trata-se do maior valor desde o fim de setembro, quando chegou a R$ 2,29. No dia 19 de novembro, a estatal já havia elevado o custo do óleo em 1,18%.

Na semana passada, a Abicom (Associação dos Importadores de Combustíveis) reclamou no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) que a comercialização do preço do diesel abaixo da paridade internacional nas últimas semanas prejudica o mercado.

Na segunda-feira, o Cade cobrou explicações da Petrobras sobre a demora no reajuste dos preços dos combustíveis. A estatal teria dez dias para explicar a baixa movimentação dos valores nas refinarias e, ontem, anunciou o reajuste.

A Petrobras reajusta os preços conforme a variação do dólar e do barril do petróleo no mercado internacional. De acordo com a Abicom, os preços nas refinarias estão desfasados, depois de ficar 53 dias sem reajuste da gasolina. A entidade afirma que o preço de paridade internacional variou 6%, enquanto não houve ajuste no mercado doméstico.

O valor da gasolina não foi alterado, segundo a Petrobras.