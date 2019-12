Aos 38 anos, Edu Dracena vai anunciar aposentadoria nesta quarta

03/12/2019 | 21:03



Aos 38 anos, o zagueiro Edu Dracena decidiu se aposentar ao fim desta temporada. O defensor do Palmeiras concederá entrevista coletiva nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, para falar sobre o futuro fora dos gramados.

Edu Dracena tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2019. Ele vem sendo reserva da equipe e participou de 17 partidas nesta temporada, mas pode atuar no duelo com o Goiás, na quinta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro acumulou diversos títulos na carreira, com destaque para as passagens por Cruzeiro e Santos. Pelo time mineiro, conquistou a "tríplice coroa" em 2003 (estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro). Na equipe da Baixada, foram seis troféus: Libertadores (2011), Recopa Sul-Americana (2012), Copa do Brasil (2010) e três Paulistas (2010, 2011 e 2012).

Ainda no futebol paulista, Edu Dracena teve passagem pelo Corinthians e foi campeão brasileiro em 2015. Pelo Palmeiras, levantou mais dois Nacionais, em 2016 e 2018.

Confira os 17 títulos conquistados por Edu Dracena:

Palmeiras: Campeonato Brasileiro (2016 e 2018).

Corinthians: Campeonato Brasileiro (2015).

Santos: Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), Copa do Brasil (2010), Copa Libertadores (2011) e Recopa Sul-Americana (2012).

Fenerbahce: Copa da Turquia (2007/2008), Supercopa da Turquia (2007/2008) e Campeonato Turco (2006/2007),

Cruzeiro: Campeonato Mineiro (2003, 2004 e 2006), Copa do Brasil (2003) e

Campeonato Brasileiro (2003).

Olympiacos: Campeonato Grego (2002/2003).