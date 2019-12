Depois de cogitar Osorio, Palmeiras avança na negociação com Sampaoli

03/12/2019 | 19:48



O Palmeiras parece realmente disposto a contratar um treinador estrangeiro para 2020. Depois de eleger Jorge Sampaoli como primeira opção para substituir Mano Menezes, a diretoria cogitou o nome do colombiano Juan Carlos Osorio como plano B para o ano que vem. Mas ao longo desta terça, as negociações com o comandante do Santos avançaram.

O nome de Osorio, que teve passagem pelo São Paulo em 2015, até ganhou força nos bastidores nesta terça. O Atlético Nacional, seu clube atual, confirmou a permanência do treinador para o ano que vem, embora viva mau momento na temporada do futebol colombiano.

O nome de Osorio perdeu força assim que as negociações com Sampaoli avançaram. O treinador não deve continuar no Santos na próxima temporada. Fontes ligadas à diretoria afirmaram que as bases salariais já foram definidas e também a composição da comissão técnica.

Uma das estratégias do Palmeiras para se aproximar do argentino é a contratação de Paulo Autuori para substituir Alexandre Mattos no cargo de diretor de futebol. Autuori foi superintendente do Santos. Outro nome citado para o cargo de diretor é o de Paulo Pelipe.

Outro argumento forte para a contratação de Sampaoli é a presença de um patrocinador forte. Ontem, a patrocinadora reafirmou seu compromisso com o clube independentemente da saída de Alexandre Mattos. Crefisa e Faculdade das Américas vão patrocinar o clube até o fim de 2021, quando se encerra a gestão de Maurício Galiotte.

"Mudanças acontecendo, mas a única coisa que não muda na minha vida é meu amor pelo Palmeiras, meu compromisso e a parceria com o clube", disse Leila Pereira nas redes sociais.