Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



04/12/2019 | 06:00



Andrei Tarkovsky, Aleksandr Ptushko e Vera Storozheva. Esses são apenas alguns nomes de diretores que fizeram o cinema na Rússia e na extinta União Soviética ao longo dos anos. E é no trabalho deles que mergulha a Mostra Mosfilm, que chega à sexta edição e toma conta a partir de hoje de dois locais em São Paulo, o Espaço Itaú Augusta e o Cine Olido.

O evento apresenta ao público, até dia 11, produções de períodos distintos e com temas variados. São no total 12 filmes. Entre eles está A Balada do Soldado, de 1959. Assinado por Grigori Chukhray, o longa abre a programação a partir das 21h, no Espaço Itaú Augusta. A entrada – apenas para essa exibição – é gratuita.

Premiado nos festivais de Cannes, São Francisco, Londres e Milão, o filme conta a história do soldado Alyosha, que durante a Segunda Guerra Mundial destrói dois tanques alemães e, ao invés de receber uma medalha, pede licença para visitar sua mãe. Ao longo do caminho, compartilha com as pessoas as dificuldades vividas no evento. O filme terá sessão de novo sábado, às 17h, no Cine Olido (R$ 2 e R$ 4), e domingo, no Espaço Itaú Augusta, a partir das 19h (R$ 5 e R$ 10).

Outro que tem destaque é Amigos Verdadeiros (1954), de Mikhail Kalatozov. A obra, que pode ser vista amanhã, às 21h, no Espaço Itaú Augusta, conta de três garotos que moravam no subúrbio de Moscou e fazem a promessa de um dia partir em uma jangada pelo Rio Volga. A Flor de Pedra (1946), Eles Lutaram Pela Pátria) (1975), Volga-Volga (193 e o balé Spartacus (1975) também estão na lista.

Segundo Igor Oliveira, um dos curadores do evento, o maior objetivo é a difusão das cinematografias russa e soviética no Brasil. Ele diz que muitos dos filmes são inéditos no País, “tanto alguns clássicos quanto os mais recentes. A ideia é trazer sempre obras com variedade de temas, e de diversos períodos e estéticas, para mostrar o pioneirismo, a qualidade técnica e a importância dessa cinematografia”, explica. A programação completa pode ser vista na página do evento (6ª Mostra Mosfilm de Cinema Russo), no Facebook.<TL>VC



Mostra Mosfilm – Cinema. Espaço Itaú Augusta (Rua Augusta, 1.475). Ingr.: R$ 5 e R$ 10. Cine Olido (Av. São João, 473). Ingr.: R$ 2 e R$ 4. Em São Paulo. De hoje ao dia 11.