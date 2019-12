Cid Moreira chama Glória Maria de velha amiga e ela rebate

03/12/2019 | 18:10



Glória Maria participou do lançamento do filme Roberto Carlos em Jerusalém 3D na última segunda-feira, dia (2)na primeira aparição pública após realizar uma cirurgia no cérebro. Durante o evento, ela ainda protagonizou um momento fofo ao lado de Cid Moreira.

O jornalista, de 92 anos de idade, publicou um vídeo com a apresentadora em seu Instagram. Na gravação, ele diz:

- Estou aqui com a minha velha amiga...

Glória, que não costuma revelar a idade, não gostou nem um pouco do uso da palavra velha, e respondeu, brincando:

- Volta tudo! Apaga essa porcaria, velha é a mãe, a avó!

Na legenda do vídeo, Cid explicou o motivo pelo qual publicou o registro mesmo assim:

Vou colocar esse vídeo com a Glória porque foi muito engraçado. Eu estava falando com ela que somos velhos amigos. Não que ela era velha.