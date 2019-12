03/12/2019 | 18:10



Flávia Alessandra compartilhou com seus mais de nove milhões de seguidores do Instagram, na última segunda-feira, dia 2, um momento super fofo e cultural em sua casa, onde mora com as filhas e o marido, Otaviano Costa.

No vídeo, ao descer as escadas, a atriz flagrou a filha caçula Olívia, de nove anos de idade, tendo aulas de piano e acabou mostrando parte da residência luxuosa.

Também mãe de Giulia, de 19 anos de idade, Flávia gravou a sala do local, que tem um piano branco e uma sacada enorme, com vista litorânea do mar do Rio de Janeiro.