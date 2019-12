Peugeot confirma chegada do novo 208 ao Brasil

Leo Alves



03/12/2019

A Peugeot confirmou que o novo chega ao Brasil em 2020. Lançado há poucos meses na Europa, o hatch será produzido na Argentina a partir do próximo ano, sendo vendido também no mercado brasileiro.

Novo 208 no Brasil

Segundo o comunicado da marca, ele vai inaugurar uma nova etapa do plano estratégico “Virada Brasil”, cujo objetivo é oferecer uma gama mais moderna de produtos no País. Por enquanto, não foram revelados quais motores serão utilizados.

Na Europa, as versões a gasolina utilizam três variações do motor tricilíndrico de 1,2l. O menos potente tem 75 cv e câmbio manual de cinco marchas. Já o intermediário desenvolve 100 cv e pode ser equipado com a caixa manual de seis velocidades ou a automática de oito marchas. O mais potente, de 130 cv, só está disponível com a transmissão automática.

O 208 europeu também conta com uma versão 1,5l a diesel de 100 cv.

