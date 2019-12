Paolla Oliveira faz carão ao posar com look de 18 mil reais

03/12/2019 | 13:10



Paolla Oliveira impressionou os seus seguidores do Instagram na última segunda-feira, dia 2. A atriz postou uma sequência de fotos para agradecer por ter sido mencionada na revista IstoÉ como uma das brasileiras do ano de 2019. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o carão da artista nos cliques - além de seu modelito, todo da Gucci, que custa em torno de 18 mil reais! Chique, hein?

A jaqueta de Paolla, a peça mais cara do look, custa dois mil e 800 euros, cerca de 13 mil reais. Já a calça é avaliada em mil e 100 euros, o mesmo que cinco mil e 100 reais. Só isso custa 18 mil reais - sem contar a bolsa, sapato e os demais acessórios do modelito. É poder que não acaba mais, né?

Nos comentários da publicação, os fãs elogiaram a artista e aproveitaram para fazer referência à sua última personagem na televisão, na novela A Dona do Pedaço.

Achei que Vivi Guedes estava de volta, mencionou uma seguidora.

Eterna Vivi Guedes, escreveu outra.

Maravilhosa, nossa inesquecível Vivi Guedes, apontou uma terceira.

