No PC e no smartphone: aprenda a apagar o cache do navegador

03/12/2019 | 12:48

Quando se usa a internet, o browser vai reunindo uma série de informações que, por padrão, ficam armazenadas. Apagar esses dados, de tempos em tempos, pode deixar a navegação mais rápida e até mesmo resolver problemas diversos (como a não atualização ou a má visualização de determinada página).

E essa é umas das dúvidas mais comuns dos leitores do 33Giga: como limpar o cache do navegador. A seguir, você aprende a fazer isso no Chrome no computador e no smartphone Android. O browser foi o escolhido por ser o mais utilizado no mundo – mas em outros navegadores, como Opera e Firefox, a processo é similar.

No computador, abra o Google Chrome. No canto superior direito, clique nos três pontinhos. Em Mais ferramentas, acesse Limpar dados de navegação. Agora, basta escolher o que deseja apagar, o intervalo de tempo, entre outros. Feito isso, dê Limpar dados.

De acordo com o que se escolheu apagar, você terá todas as informaçõies armazenadas apagadas. É possível que haja a sensação de demora em carregar alguns sites – mas isso ocorre porque imagens e outros itens, que já estavam previamente gravados no navegador, foram extintos.

No smartphone, o processo de limpeza do cache é semelhante. Abra o Chrome. Vá aos três pontinhos no topo direito da tela e, na aba que se abre, entre em Configurações. Role a tela que abre e entre em, no item Avançado, Privacidade. Entre em Limpar dados de navegação. Marque ou desmarque o que deseja eliminar e clique em Limpar dados.

