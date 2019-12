Ferro retorna ao PSDB após reconciliação com Morando

Raphael Rocha

03/12/2019 | 07:52



Ex-vereador e ex-secretário de Educação de São Bernardo, Admir Ferro retorna amanhã oficialmente ao PSDB depois de se realinhar com o prefeito Orlando Morando (PSDB). Ele anunciou que será candidato a uma das 28 cadeiras na Câmara e minimizou o período em que esteve como adversário de Morando: “Eu nunca tive problema com ele”.

Ferro foi um dos fundadores do tucanato, em 1988. Inclusive, foi primeiro vereador do partido em São Bernardo, eleito em 1992. Ficou na legenda até 2015, quando migrou para o PTB e, depois, para o PSB. Nesse tempo, caminhou ao lado do deputado federal Alex Manente (Cidadania), adversário de Morando. Foi vice de Alex em 2012 (ainda no PSDB) e em 2016.

“Na prática, só fui adversário do Orlando em 2016. Em 2012, eu estava no PSDB com ele, que optou por não ser candidato (a prefeito) à ocasião. Eu saí do PSDB por questão de espaço, porque não poderia ser candidato a vice de uma chapa e ele (Morando) candidato a prefeito em outra (ambos no PSDB)”, discorreu.

O ex-vereador lembrou que, até 2008, ele, Alex e Morando faziam parte do mesmo grupo político, liderado pelo ex-prefeito William Dib (sem partido). “Eu era secretário de Educação com o Otávio (Manente, morto em 2011) como secretário de Obras. Éramos todos do mesmo time. Mas houve um racha.” À ocasião, Morando se viabilizou como candidato governista ao Paço. Alex se lançou como terceira via.

Ferro retorna ao PSDB em outro momento político. Em 2008, foi o vereador mais bem votado da região, com 8.483 votos – quatro anos antes, havia computado 12.358, ficando atrás de Alex, com 12.507. Em 2010, concorreu a deputado estadual (22.275 votos). Depois das duas derrotas como vice, em 2018 buscou novamente cadeira na Assembleia Legislativa, mas obteve 8.663 votos.

“Eu estava reticente em concorrer novamente, mas muita gente que gosta do meu trabalho pedia para ser candidato novamente a vereador. Tenho ainda um pessoal muito fiel, muita gente ligada à educação da cidade. Eu refleti e recebi o convite do prefeito. Decidi aceitar o desafio. Ele tem feito um bom trabalho, entregado as obras deixadas pelo (Luiz) Marinho (PT)”, comentou o futuro tucano.