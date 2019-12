Aciscs tem até hoje para pagar dívida de R$ 1,6 mi

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



03/12/2019 | 07:48



A Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) tem até hoje para pagar dívida de R$ 1,6 milhão junto à Prefeitura de São Caetano após ter sido inclusa na lista de devedores do município em junho por causa do Natal Iluminado de 2016. O presidente da associação, Moacir Passador Júnior, relatou a notificação enviada pela gestão de José Auricchio Júnior (PSDB) em reunião extraordinária realizada na sede da entidade ontem.

Ao todo, a Prefeitura cobra R$ 1,6 milhão da Aciscs referente à devolução da quantia liberada pelo Paço em 2016 (R$ 1 milhão) mais juros (R$ 368,8 mil), correção (R$ 152,5 mil) e multa (R$ 115,3 mil). Comissão da Prefeitura indicou que a Aciscs não fez a devida prestação de contas da verba pública para a ação natalina de três anos atrás.

Após a entidade ter sido notificada da dívida, a Procuradoria-Geral do Município é citada e fica responsável pela cobrança do passivo, se necessário, até por vias judiciais. Enquanto a dívida estiver em aberto, o Executivo prossegue com ação de cobrança e ajuizamento de ação fiscal. Além disso, caso o calote persista, deve ocorrer o bloqueio de certidão da associação comercial.

Ou seja, a Aciscs corre risco de ficar com nome sujo, o que impediria a firmar outros convênios ou ter problemas para contrair empréstimos junto a instituições bancárias. Haveria também dificuldade para manter relacionamento com o poder público, como a Caixa.

O Palácio da Cerâmica incluiu a Aciscs na dívida ativa devido ao convênio realizado entre a associação comercial, à época sob gestão do advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), e a Prefeitura de São Caetano, então sob responsabilidade do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM). A parceria recebeu aporte de R$ 1 milhão do Executivo, enquanto a Aciscs participou com R$ 200 mil de contrapartida.

A prestação das contas do Natal Iluminado apresentou diversas inconsistências, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A pasta reprovou a documentação e encaminhou as suspeitas de irregularidades para avaliação pormenorizada do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e do MPC (Ministério Público de Contas). Os apontamentos iniciais revelaram notas fiscais que indicam que a verba do Paço custeou refeições regadas a chope e cerveja. Também não foi comprovada toda execução do serviço contratado. No Legislativo, a CPI do Natal Iluminado foi instaurada para investigar o convênio. Na semana passada, sindicância da corregedoria concluiu pelas ilegalidades no acordo.

Passador alegou que a Justiça mandou Auricchio receber os documentos de defesa da Aciscs sobre o relatório que norteou o procedimento e, enquanto isso não acontecer, o presidente acredita que a ação de cobrança da dívida é inválida. Ainda segundo Passador, a Câmara também tem conhecimento da decisão da Justiça, mas abriu a CPI três dias depois da determinação. Ele acusou o Legislativo e o Paço de estarem aparelhados “para realizar o jogo político do prefeito”.

Reunião desobedece o próprio estatuto

A reunião extraordinária ocorrida na tarde de ontem na sede da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) desobedece ao próprio estatuto da entidade.

Conforme o documento, para que a direção executiva realize encontro extraordinário “é preciso que haja convocação através de edital em jornal de grande circulação e afixado em local visível da entidade, ou por outra forma inequívoca de comunicação com, no mínimo, 15 dias antes da data fixada para a assembleia”, diz o parágrafo terceiro do artigo 10 do estatuto.

A equipe do Diário teve acesso a áudio que circulou em aplicativo de mensagem na tarde de ontem e que combinava reunião extraordinária. “Vamos fazer uma reunião especial extra(ordinária) hoje (ontem), às 17h30, na associação. Eu sei que está em cima da hora, fica apertado para todos, mas dada a urgência, a gente está fazendo este pedido para vocês poderem fazer o máximo possível para participar da reunião”, diz o arquivo, com voz de Walter Estevam Junior, ex-presidente do órgão.

Ainda que a equipe do Diário tenha sido convidada a assistir à abertura da assembleia, Passador ameaçou chamar a polícia caso os jornalistas entrassem no prédio da associação comercial. “Aqui na calçada vocês podem ficar, mas se entrar no prédio eu chamarei a polícia”, bradou ao entrar na sede para participar do encontro.