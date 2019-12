Carissa Moore é campeã mundial de surfe e Weston-Webb para na semi na etapa final

02/12/2019 | 23:12



A temporada 2019 da disputa feminina do Circuito Mundial de Surfe chegou ao fim nesta segunda-feira, com a conquista do título pela havaiana Carissa Moore. Na última etapa, em Maui, a campeã foi a australiana Stephanie Gilmore, sendo que Tatiana Weston-Webb parou nas semifinais.

Weston-Webb havia se destacado no domingo, quando foi a segunda colocada na sua bateria de estreia, depois eliminando as australianas Macy Callaghan e Sally Fitzgibbons, nas oitavas e nas quartas de final, respectivamente.

Nas semifinais, realizadas nesta segunda-feira, Weston-Webb deixou o evento ao perder para a australiana Tyler Wrihgt. A brasileira até começou melhor a bateria, mas acabou sendo derrotada por 13,00 a 7,33.

Outra representante do País, Silvana Lima havia sido eliminado antes, nas oitavas de final. Ainda assim, fechou a temporada 2019 do Circuito Mundial classificada para os Jogos de Tóquio, como Weston-Webb também tinha conseguido, assegurando duas representantes brasileiras na estreia olímpica do surfe.

Na decisão da etapa de Maui, Wright não resistiu a Gilmore, que triunfou por 14,16 a 9,67. Mas o título mundial ficou mesmo com Moore, que tinha perdido para Gilmore nas semifinais.

Tendo vencido duas etapas, somado dois vices e quatro semifinais nos dez eventos realizados nesta temporada, Moore somou 59.940 pontos para faturar o quarto título mundial da sua carreira - os outros foram em 2011, 2013 e 2015. Weston-Webb foi a sexta colocada, enquanto Silvana ficou na 12ª posição.