Vendas de veículos crescem 8,31% de janeiro a novembro

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



03/12/2019 | 07:08



As vendas de veículos em todo o País cresceram 8,31%, de janeiro a novembro, ante igual período em 2018, ao atingirem 2,5 milhões de unidades. Considerando apenas os pesados, a comercialização de zero-quilômetro disparou 36,87% no ano, para 118,1 mil exemplares. Isso mesmo com o encerramento das atividades da planta da Ford em São Bernardo, no fim de outubro e, consequentemente, a produção de três modelos de caminhões (Cargo, F-4.000 e F-350). Os dados foram divulgados ontem pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Em novembro, os emplacamentos de veículos foram 4,94% maiores do que em igual mês do ano passado, com 242,3 mil unidades. Os pesados expandiram em 17,8%, com 11,3 mil exemplares. Na comparação com outubro, porém, devido ao menor número de dias úteis, os licenciamentos foram 4,36% inferiores e, os de caminhões e ônibus ficaram 6,62% abaixo.