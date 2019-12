Reunião com prefeitos sobre aeroporto fica para primeiro semestre de 2020

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



03/12/2019 | 07:07



Ontem foi realizada a segunda edição do workshop O Grande ABC da Aviação – Novos Ares para o Desenvolvimento, organizado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano). A expectativa era a de que hoje o conteúdo debatido no evento, somado a estudos acerca da viabilidade da construção de aeroporto na região, fosse apresentado aos prefeitos durante a assembleia geral ordinária mensal na entidade. No entanto, o Consórcio afirmou que haverá mais debates sobre o tema até que seja elaborado documento com informações sólidas, o que deve ocorrer ao longo do primeiro semestre de 2020.

Segundo o secretário executivo do Consórcio, Edgard Brandão, a pauta entrará nas próximas reuniões dos GTs (Grupos de Trabalho) Desenvolvimento Econômico e Mobilidade. E a previsão é a de que em janeiro seja realizado novo worskshop, mas ainda sem data definida.

Ainda de acordo com Brandão, os debates terão continuidade até que seja elaborado documento com informações sólidas, contribuições e orientações. “Assim que esse documento for finalizado, será encaminhado aos prefeitos. A previsão é a de que seja dentro do primeiro semestre do ano que vem.”

WORKSHOP

Durante o evento, o gestor e professor do curso de ciências aeronáuticas da USCS, Volney Gouveia, apresentou dados sobre a balança comercial do Grande ABC. “De 2006 para cá a região viu seu saldo comercial (exportação menos importação) cair em razão de três fatores cruciais: valorização cambial, baixo crescimento e guerra fiscal”, disse. “O barateamento do dólar fez com que muitas das nossas indústrias passassem a importar, ao mesmo tempo em que as exportações se reduziram porque vínhamos com o mercado interno aquecido até 2014, e a produção se voltou mais ao mercado interno. A proposta de vigorarmos a indústria aeronáutica e operarmos aeroporto na região vai ao encontro da estratégia de fortalecer a industrialização porque amplia as possibilidades de agregar valor a produtos mais sofisticados, garantindo maior vantagem aos saldos comerciais.”

Exemplo é a presença da SAM (Saab Aeronáutica Montagens), braço brasileiro da empresa sueca que produzirá peças e equipamentos para a fabricação dos aviões-caças adquiridos pela Força Aérea Brasileira, e está instalada em galpão de 3.500 metros quadrados no bairro Cooperativa, em São Bernardo. “O Brasil não domina essas tecnologias, e a vinda da sueca para a região implica a troca de conhecimento, o que nos permitirá produzir componentes para caças que poderão ser exportados e gerar divisas em dólar, invertendo a lógica atual de importação-exportação para produção-exportação.”

Conforme Gouveia, será possível gerar entre 12 mil e 50 mil empregos, considerando a atual margem de importação de itens que poderiam ser produzidos no Grande ABC, “pois temos parque produtivo consolidado”.