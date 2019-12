Maria Sartori

Diretora de recrutamento da Robert Half



03/12/2019 | 07:30



Diante das constantes mudanças geradas pelos avanços da tecnologia, um novo perfil de liderança emergiu: o líder 4.0. Esse gestor é capaz de preparar as equipes de forma estratégica e operacional, do ponto de vista macro, bem como orientar os colaboradores com base nos valores, cultura e estrutura de treinamentos da empresa. Esse novo perfil de profissional precisa ter empatia, flexibilidade, senso de propósito, engajamento e resiliência, sempre com o cuidado de liderar pelo exemplo. Todas essas características são importantes porque a humanização das relações é um dos pilares da liderança 4.0. A seguir, vou listar cinco ações que o gestor deve incorporar à rotina:

1 – Coloque o feedback em prática

Para que o colaborador se sinta parte do grupo e incentivado a alcançar resultados cada vez melhores é importante fazer reuniões periódicas. Nesses encontros, indique acertos e pontos de melhoria no desempenho do profissional. Reserve, ainda, um momento para que o funcionário exponha dúvidas e percepções sobre as rotinas. O ideal é que essas reuniões sejam realizadas, no mínimo, uma vez por ano.

2 – Mantenha o foco na inovação

O líder deve ser o primeiro a aderir a movimentos de inovação, sejam relacionados a novidades do mercado de atuação ou a soluções de tecnologia que sejam inseridas na rotina do grupo. Lembre que você deve ser a inspiração para que o time se mantenha atualizado e engajado no processo de inovação.

3 – Seja transparente

Será mais fácil construir um bom relacionamento com os liderados se eles sentirem que podem confiar em você. Por isso, empenhe-se para manter diálogos abertos e sinceros com o grupo, dentro dos limites das estratégias da organização.

4 – Incentive a colaboração e o compartilhamento de informações

Não é poderoso aquele que detém uma informação, mas sim aquele que sabe fazer uso dos dados que possui, sem medo de contar com o apoio de outros profissionais. Dessa forma, compartilhe informações e estimule o trabalho em grupo e a tomada de decisão responsável. Faça também com que o grupo entenda que os riscos devem ser divididos entre o time.

5 – Estimule o autoconhecimento

Todo profissional interessado em evoluir na carreira precisa conhecer suas forças e seus pontos de melhoria. Por isso, além de buscar o próprio autoconhecimento, o líder deve incentivar que seus colaboradores façam o mesmo. Isso tende a contribuir muito para a melhora do clima organizacional.