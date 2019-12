Thiago Neves se diz exposto no Cruzeiro: 'Que Deus perdoe essas pessoas'

02/12/2019 | 21:14



Afastado do elenco do Cruzeiro após ter ido a uma festa no Mineirão no último domingo, Thiago Neves se manifestou nesta segunda-feira sobre a ação da diretoria. E o meia afirmou que está sendo exposto pela diretoria do clube. Além disso, lembrou que teve participação decisiva em conquistas recentes, sendo campeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018, além de ter faturado as duas últimas edições do Campeonato Mineiro.

"Eu Thiago, estou sendo constantemente exposto pela diretoria do Cruzeiro EC. Clube que defendi com afinco e tanto contribui nesses últimos anos, em especial nas últimas conquistas: Campeonato Mineiro 2018, 2019 e Copa do Brasil 2017 e 2018. Me reservo no direito de não me manifestar sobre qualquer comentário feito pela diretoria, até para não me expor ainda mais. Que Deus perdoe essas pessoas", escreveu, em publicação no Instagram.

Thiago Neves está em tratamento de um edema no músculo posterior da coxa esquerda e já não seria aproveitado na partida contra o Vasco, nesta segunda-feira, em São Januário. O Cruzeiro luta para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Antes destaque, o meia vem sendo um dos símbolos da fase complicada do Cruzeiro. Na semana passada, ele desperdiçou cobrança de pênalti na derrota para o CSA, no Mineirão. Depois, ainda teve um áudio vazado no qual pedia para a diretoria quitar os salários dos jogadores antes do duelo contra os alagoanos.

Outro episódio recente que chegou a irritar torcedores foi Thiago Neves reforçar que tem o desejo de atuar no futuro pelo Corinthians. O meia de 34 anos tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2020. A tendência, porém, é que não atue mais pelo time.