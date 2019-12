Ponte Preta está perto de acerto com dupla do Operário-PR para temporada de 2020

02/12/2019 | 17:22



A Ponte Preta começa a se movimentar para reforçar o elenco para a próxima temporada e deve anunciar dois jogadores do Operário-PR nos próximos dias. O zagueiro Alisson e o volante Índio disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe de Ponta Grossa (PR) e estão se acertando com o clube de Campinas para 2020.

O clube não se pronunciou oficialmente, mas já se acertou com os dois jogadores, inclusive assinando pré-contratos para a próxima temporada. A tendência é que eles sejam anunciados oficialmente nos próximos dias.

Índio tem 27 anos e passou por clubes do interior de São Paulo como Inter de Limeira, Rio Preto e Araçatuba, antes de atuar no futebol paranaense por PSTC, Toledo, J.Malucelli e, finalmente, Operário, em 2017. Já Alisson passou seis temporadas no Treze, da Paraíba, antes de acertar com a equipe de Ponta Grossa, em 2016.

A dupla constitui os dois primeiros reforços contratados pela Ponte Preta para a próxima temporada. Além deles, estão de volta de empréstimo o atacante Felipe Saraiva, do Botafogo-SP, e o lateral-direito Jeferson, do Vila Nova.