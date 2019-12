Eliana ganha festa surpresa de fãs durante gravação de programa: Minhas crianças estão assim

02/12/2019 | 17:11



Eliana completou 46 anos de idade no dia 22 de novembro, mas as comemorações continuam! Em seu Instagram, a apresentadora revelou que foi surpreendida pelos seus próprios fãs durante a gravação de seu programa no SBT.

Eliana publicou uma série de fotos em que aparece ao lado de alguns fãs, que usaram camisetas estampadas com o rosto da apresentadora. E teve até bolo e balões! Na legenda, a apresentadora escreveu:

Parecia ser um dia comum de gravação quando me deparo com um parabéns surpresa com direito a bolo, doces, presentes e com a presença de uma turma especial que cresceu me assistindo. Minhas crianças estão assim. O tempo voa e eu amo estar viva e com saúde para sentir os anos passando. Obrigada meu Deus!

Já nos Stories, Eliana contou que a surpresa aconteceu na última quarta-feira, dia 27, e que ganhou dos admiradores um livro personalizado com várias fotos e registros de sua carreira e vida pessoal. Fofo, né?