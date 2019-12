Marcos Mion se emociona com apresentação do filho: Autismo não é incapacidade

02/12/2019 | 17:11



Marcos Mion não conseguiu segurar toda a sua emoção e alegria ao ver o filho Romeu, que é autista, se apresentar no musical de uma escola de teatro em São Paulo. Em um vídeo compartilhado em seu Instagram no último domingo, dia 1º, vemos desde a preparação em casa, quando o apresentador arruma o filho, até a hora do show, onde vemos Romeu dançando ao som de Singing in the Rain.

Na legenda do vídeo, o pai de Romeu se emociona e escreve:

Quem disse que sonhos não se realizam? Quando Romeo era pequeno, durante as apresentações da escola, eu ficava com ele no segundo andar olhando pela fresta da janela as crianças se apresentarem na quadra. Abraçava ele, que tremia de tanto pavor que sentia em se apresentar, apesar de sentir que, por dentro, ele tinha muita vontade... Corta para quase 10 anos de idade depois e ali está ele subindo no palco de um dos maiores teatros de São Paulo, o Teatro Alfa, lotado de gente que ele não conhece, para se apresentar sozinho! Com a Mari, sua professora de dança, claro! Isso só foi possível graças ao trabalho e dedicação desses 10 anos. De toda nossa família e dos profissionais que trabalham com Romeo... Se seu filho autista tem uma vontade, um interesse, um hiperfoco, apoie ele. Na verdade esse conselho não é apenas para pais de autistas, mas sei de muitos pais que cortam o hiperfoco por não aguentarem mais meu filho só falando disso, só assistindo isso! Nunca esqueçam que foi graças a esse pensamento em algoritmos e o super poder do hiperfoco que nossa tecnologia evoluiu tanto. Lembro de uma história sobre um menino que tinha hiperfoco em aspirador de pó. Sabia tudo sobre todos modelos. Pode parecer, para os desavisados, um interesse banal ou inútil, mas ele, dentro dessa indústria, pode ser uma peça muito valiosa. Pode ser responsável por uma evolução ou reviravolta, de um eletrodoméstico que todo mundo usa, por pensar nisso mais que qualquer outra pessoa. Resumindo: autismo não é doença, é uma forma diferente de funcionamento, e o que faz alguém diferente é o que lhe faz bonito! Autismo não é incapacidade, pelo contrário, se conseguir trabalhar nas terapias e fazer o autista se desenvolver, ele pode ser uma luz, uma inspiração, uma benção para milhares de pessoas. Romeo, meu anjo, se não fosse por você... se não fosse por você... eu não sei o que seria de mim como ser humano, como homem, como pai. Única certeza que tenho é que quero honrar sua escolha de ter me escolhido pra ser seu pai, perante a permissão de Deus. Gosto de acreditar que todos pais que recebem crianças especiais são escolhidos. Pelo anjo. Por Deus, escreveu Marcos.

Que relação linda, né?