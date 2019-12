Bruna Marquezine fala sobre vida, fama e carreira: - Novela é um estilo de obra muito desgastante

02/12/2019 | 16:11



Com apenas 24 anos de idade e 16 anos de carreira, Bruna Marquezine já viveu bastante. Capa da nova edição da Revista Cidade Jardim, a atriz abriu o seu coração e falou sobre saúde mental, trabalho, religião e redes sociais.

Bruna conta que nunca teve grandes ambições com as redes sociais:

- As coisas foram acontecendo de forma bem natural, orgânica. Descobri muito mais tarde que existem horários para postar, que geram mais engajamento. Mas fiquei com medo de me tornar refém disso. O mais precioso, na verdade, é o meu equilíbrio, minha saúde mental. Então eu me policio para não ser sugada pelo algoritmo., revelou.

Bruna também aproveitou para comentar o fato de ser uma pessoa mais reservada.

- Por mais que eu tenha vivido momentos de grande exposição, nunca foi por uma escolha minha, mas uma decisão de terceiros. Não tenho tanto esse desejo de dividir tudo o que estou fazendo, até mesmo com os meus amigos. Normalmente, eu divido só com quem é muito, muito próximo., falou.

De forma genuína e sincera, a atriz compartilhou suas vulnerabilidades ao falar sobre saúde mental.

- Infelizmente, busquei a terapia num momento em que já estava depressiva. Era uma urgência. Tive distúrbio alimentar, distúrbio de imagem e estava muito mal. Você quer sair dali, daquele lugar e não sabe como, mas quer também entender o que a levou àquilo., contou.

A gata ainda afirmou que se conhece melhor e que se sente mais útil ao saber mais sobre si mesma.

- Terapia é o maior investimento que você pode fazer em si mesma., afirmou.

Na entrevista, Bruna também abriu seu coração ao falar de sua relação com Deus.

- Não sou uma pessoa religiosa, mas a parte espiritual, independentemente da religião, para mim, é tão importante quanto, ou até mais., disse.

A artista também comentou sobre o fato de ser vulnerável e como isso pode ser benéfico para o público.

- Posso ajudar mais dividindo a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade. Acho que existe muita força em ser vulnerável, em você mostrar para o outro onde você é falho, o que já aprendeu, o que pode melhorar. E acho que assim a gente vai se ajudando, sabe? Do contrário, é só uma, sei lá, grande viagem de ego., disse.

Com apenas 24 anos de idade, Bruna afirmou que detesta se levar a sério e conta que lida com bastante cobrança.

- Às vezes eu esqueço que só tenho 24 anos, que, está tudo certo. Ainda tenho muito caminho pela frente, muita coisa para aprender. Sei que vou errar, que vou acertar, que a vida ainda vai dar muitas voltas., desabafou.

A gata ainda comentou sobre seus futuros planos.

- Nos últimos anos, eu identifiquei que novela é um estilo de obra muito desgastante. Eu não conseguiria, por exemplo, entrar numa novela agora, sabe? Chegou um momento em que fiquei com medo de descontar meu cansaço ou o excesso de exposição no meu amor pela arte. Sou mais do que grata por todas as novelas que fiz, mas preciso também conhecer outras formas de fazer o meu ofício, de experimentar., explicou.

Lidando com muita atenção da mídia, Bruna também falou sobre sua relação com o dinheiro que ganha.

- Nunca fui uma pessoa muito ambiciosa no sentido de ter coisas. Ainda estou pagando minha casa, que eu considero a primeira conquista desde que comprei com meus pais o apartamento em que eles moram hoje. O que existe é uma superglamourização da profissão. Muitos jovens olham só para o glamour, a fama, o dinheiro, e essa não é a realidade inteira., opinou.