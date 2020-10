Confira 5 dicas para alugar casa sem entrar numa fria

Redação

29/10/2020 | 19:48



Com a alta temporada se aproximando, nem sempre é fácil encontrar a casa dos sonhos para aproveitar com a família – ainda mais em tempos de pandemia, uma vez que as opções mais seguras estão mais disputadas. Para fugir de surpresas e se sentir mais confortável, é sempre bom ficar de olho em dicas para alugar casa sem se prejudicar. Veja algumas recomendações:

Dicas para alugar casa

Segurança

Entre em contato com o proprietário e confira quais protocolos estão sendo cumpridos para garantir a limpeza do imóvel. Descubra há quanto tempo outros hóspedes estiveram por lá e viaje apenas caso se sinta seguro e confortável.

Filtros

Para encontrar o melhor cantinho, não deixe de lado os filtros avançados de busca. Muito mais do que definir o local, a data e quantas pessoas irão com você, é possível pré-visualizar o tipo de acomodação desejada, selecionar lugares únicos, o número de quartos e camas, assim como as regras da casa para pets, por exemplo.

Comodidades

Vai viajar com crianças? Segundo pesquisa do Airbnb, comodidades como cozinha completa, televisão, estacionamento gratuito e máquina de lavar são indispensáveis para a maioria das pessoas.

Por isso, é importante buscar locais que tenham tudo isso e diversas outras facilidades que atendam a sua demanda para o momento: desde itens essenciais, como toalha e papel higiênico, passando por aquecimento central e até cabides.

Avaliações

Ao escolher a acomodação ideal, é importante conferir os depoimentos de quem já viveu essa experiência e compartilhou como foi. Se tiver qualquer detalhe a esclarecer, fale com o seu anfitrião.

Pagamento seguro e rastreável

Na hora de alugar uma casa é importante que ela esteja em perfeito estado e seja exatamente da forma que o viajante contratou. No caso de ferramentas como a Vrbo e o Airbnb, para proteger viajantes e anfitriões, as empresas garantem a segurança do pagamento, que é 100% rastreável, via cartão de crédito.