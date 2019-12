02/12/2019 | 04:37



O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2019 ante igual período do ano passado, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira. O resultado veio um pouco abaixo do consenso do mercado, de alta de 1%.

Em relação ao segundo trimestre, o PIB turco teve expansão de 0,4% entre julho e setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.