Diego Hypolito revela sofrer ameaças e diz que vai se aposentar

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



02/12/2019 | 07:00



Medalha de prata na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, e bicampeão mundial no solo, Diego Hipolyto anunciou que vai se aposentar da ginástica. O atleta divulgou a decisão na noite de sábado, no programa Altas Horas, da Rede Globo.

Nascido em Santo André, Diego, 33 anos, não deu detalhes sobre o que o motivou a deixar de competir. O ginasta, porém, estava sem clube desde o fim do ano passado, quando a Caixa encerrou o patrocínio com sua então equipe, o São Bernardo. “Eu tive uma carreira muito abençoada. Só tenho a agradecer. Estou anunciando minha aposentadoria na ginástica. Foi a melhor coisa que eu vivi na minha vida. Todos os meus resultados importantes, tudo o que eu passei, foi tudo com verdade”, disse o atleta, que se emocionou ao anunciar a decisão.

Antes de falar sobre a aposentadoria, Diego fez longo desabafo no programa ao comentar sobre recentes ataques que recebeu por posar ao lado do presidente Jair Bolsonaro em encontro no Palácio do Planalto. “Eu sou gay, acho que a gente tem de ter o respeito ao próximo, independentemente de escolhas, atitudes e posições. Quando eu me encontrei com o presidente Bolsonaro – ele que pediu para me encontrar, não foi um pedido meu –, fui muito atacado. E fui em prol do esporte, da cultura, da educação, que estão deixadas de lado”, explicou o ginasta, ao afirmar que teve de contratar segurança particular porque está com medo. “Eu escutei todas as ameaças possíveis e imaginárias contra mim e contra minha família. É ruim, não é fácil você ficar escutando tanto xingamento”, desabafou.

Diego foi duramente criticado nas redes sociais pela comunidade LBGT, que não digeriu o fato de o atleta aparentar ser próximo da família Bolsonaro – evangélico, o ginasta também apareceu em vídeos, ao lado do namorado, rezando com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Diego tornou pública sua orientação sexual em maio.

O ginasta andreense não falou sobre o que vai fazer no futuro. Ele está lançando sua autobiografia, “Não Existe Vitória Sem Sacrifício” (Editora Benvirá). No livro, ele conta sobre sua história na ginástica e o processo de revelar ser gay.