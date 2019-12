Câncer de pele motiva uma internação por dia

Aline Melo

O Grande ABC registrou, de janeiro a setembro deste ano, pelo menos uma internação ao dia causada por neoplasia maligna de pele. Segundo dados do Datasus, banco de dados do Ministério da Saúde, foram 283 casos. Na comparação com as internações do mesmo período de 2009, o aumento é de 148%, já que dez anos atrás a região teve 114 casos nos nove primeiros meses do ano. Estima-se que haja 175 mil diagnósticos da doença por ano.

O cirurgião oncológico e CEO da Fundação do Câncer, Luiz Augusto Maltoni Júnior, acredita que o aumento se dê mais em decorrência da melhoria nos diagnósticos e notificações do que de avanço no número de pessoas que desenvolvem a doença. No entanto, destaca que as neoplasias malignas de pele são o tipo de câncer mais prevalente do País e respondem por cerca de 30% dos tumores.

Maltoni Jr. explica que o principal fator de risco para câncer de pele é a exposição ao sol e aos raios ultravioletas, especialmente entre as 10h e as 16h. Roupas com proteção UV e protetor solar com no mínimo fator 30 são as maneiras mais indicadas de prevenção. Assim como todos os outros tumores, alimentação saudável e não ingestão de bebida alcoólica e consumo de cigarros também integram a lista de medidas saudáveis para proteger as células do organismo de se multiplicarem em cancerígenas.

O especialista esclarece que basicamente existem dois tipos mais comuns de neoplasia maligna de pele: carcinomas (basocelular ou espinocelular), que respondem por 95% dos casos, e melanomas, menos frequentes, mas mais agressivo. Nos dois casos, a forma mais recomendada de tratamento é a remoção cirúrgica do tumor. “Em 95% dos casos a cirurgia é bem sucedida e bastante simples”, avalia.

Para melanomas também é indicada a cirurgia, mas com tratamento posterior. “A imunoterapia tem apresentado resultados muito bons, apesar do alto custo”, ponderou. Matoni Jr. recomenda que qualquer sinal estranho na pele, formato irregular, que apresente descamação ou sangramento, deve motivar a procura por uma consulta médica.

O câncer de pele acomete, em sua maioria, adultos de pele clara e acima dos 50 anos, muito embora também possa afetar pessoas negras. Dentro do perfil, o vendedor Rinaldo Bontorim, 55 anos, morador de Santo André, levou cerca de cinco anos para procurar o médico e verificar a origem de sinais que haviam aparecido no braço, pescoço e cabeça.

Durante campanha da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), de Santo André, foi atendido, teve os sinais removidos e recebeu o diagnóstico: carcinoma basocelular. “Antigamente não se falava em usar protetor solar”, afirmou. Bontorim se submeteu a quatro cirurgias e não abandonou o filtro solar. “Como trabalho na rua, não consigo evitar me expor ao sol. Tenho a pele bastante clara, mas pelo menos o protetor agora uso”, conclui.

Dezembro Laranja marca mobilização

O Dezembro Laranja é promovido desde 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. No Grande ABC, a iniciativa tem a coordenação da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), que realiza, no sábado, das 9h às 15h, atendimento gratuito com equipe de dermatologistas na Rua Xavier de Toledo, 517, Centro de Santo André. A atividade será realizada em parceria com a Prefeitura do município.

São Bernardo informa que as ações de prevenção de câncer de pele são realizadas em toda a rede municipal durante todo o ano. Em São Caetano, serão promovidas nas unidades de saúde orientações específicas de prevenção ao câncer de pele, com distribuição de folders informativos no Hospital São Caetano no dia 9. Diadema não vai realizar nenhuma atividade específica.

Em Mauá, a Prefeitura vai entregar panfletos em três feiras livres da cidade, das 9h às 12h (dia 11 na Rua Lourival de Almeida, bairro Itapeva; dia 12 na Av. Portugal; dia 13 na Av. Valdemar Jesuíno da Silva, bairro Maringá), e na Praça 22 de novembro, no dia 19, das 9h30 às 15h. A ação tem o objetivo de abordar os efeitos adversos na saúde como a baixa umidade do ar (clima seco) e aumento da temperatura (excesso de calor). Em Ribeirão Pires, nas atividades do Dezembro Vermelho, mobilização de prevenção à Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, também haverá orientações sobre o câncer de pele. Rio Grande da Serra não respondeu até o fechamento desta edição.