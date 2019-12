Uma viagem de La Madeleine a Santo André

Ademir Medici



O projeto Les Fenêtres qui Parlent acontece na cidade de La Madeleine desde 1998, alcançando a Região Metropolitana de Lille, no Norte da França. O convite para vir ao Brasil ocorre após a bienal de 2011 e aqui é adaptado com o nome de Portões que Falam.

Quem narra o processo é a artista plástica Sueli de Moraes, que estabelece um intercâmbio com Beatrice Auxent, a idealizadora das Janelas:

Em acordo adaptamos o nome para Portões que Falam devido à nossa realidade ser com os portões diretamente nas calçadas, e não nas janelas como lá.

A ação francesa mantém as obras de arte durante 30 dias nas janelas. Aqui na ação brasileira o Cuiabá 153 e Portões que Falam mantêm as obras por dois dias, o que caracteriza um fim de semana de grande festa para a cidade e para o bairro.

Nossas edições dos Portões são idealizadas por temas: em 2014 o tema escolhido foi Máscaras/Manchas; em 2016, Indígenas; em 2018, Inteligência Artificial.

Para a quarta edição, em 4 e 5 de abril de 2020, o tema será Infância, numa calçada ininterrupta de sete ruas.

Em 2020, nos dois dias de ação, teremos a 1ª Mostra Cuiabá 153 de Cinema. Os vídeos estão sendo idealizados. Oito filmes nacionais e dois internacionais de até 15 minutos cada serão selecionados, sob o mesmo tema da ação dos Portões que Falam do próximo ano, Infância.

REPERCUSSÃO

Obras expostas nos portões da Vila Alzira já foram levadas para o Les Fenêtres qui Parlent de Montreal.

Sueli de Moraes também foi convidada para participar do Les Fenêtres qui Parlent de La Madeleine, onde tudo começou.

O projeto também alcança outros quatro países: Canadá, Turquia, Suécia e, claro, o Brasil de Santo André.

Diário há 30 anos

Sábado, 2 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7238

Manchete – Eleições presidenciais, 2ª turno: candidatos se acusam pela violência

SOS Bairros – Bocas de lobo estão entupidas em Mauá.

Saúde – Internação nos hospitais da região demora até 24 horas.

São Caetano – Incêndio destrói lojas e escritórios na Galeria Augusta, entre as ruas Santa Catarina e Manoel Coelho.

Polícia – Quatro detentos cavam túnel e fogem da Cadeia de Vila Palmares.

Em 2 de dezembro de...

1939 – O trânsito da Estrada do Mar era interrompido no trecho entre São João Clímaco e Meninos em virtude das obras da nova estrada de rodagem.

<TB>Opções eram apresentadas, pelas Estradas das Lágrimas, Vergueiro, Caraguatá ou do Curral Pequeno e variante.

<TB>A Delegacia de Trânsito sugeria, como preferência, a estrada asfaltada de Santo André, “que apesar de mais comprida está otimamente pavimentada”.

Notas

1 – Este trecho da Estrada do Mar seria absorvido pela ‘nova estrada de rodagem’, no caso, a Via Anchieta,

2 – ‘Meninos’ foi antigo nome do atual Rudge Ramos.

3 – A estrada asfaltada citada é o atual corredor das Avenidas Goiás, em São Caetano, e Dom Pedro II, em Santo André.

4 – Fica a dúvida: que Estrada Caraguatá é esta citada no aviso do Trânsito de 1939?Pela citação ou “o Curral Pequeno”, pode indicar variante do atual município de Diadema.

Livros de aluguel, nova forma de biblioteca circulante.

A II Guerra: a opinião pública dos Estados Unidos favorável à ruptura das relações diplomáticas com a União Soviética.

1959 – O secretário de Educação, Queiroz Filho, entrega ao governador Carvalho Pinto o anteprojeto de lei que instituí o sistema estadual de ensino industrial.

O sistema prevê a colocação do curso básico de ensino industrial no mesmo nível do curso ginasial.

Nota – Queiroz Filho é hoje nome de importante via pública em Santo André.

Hoje

Dia Nacional das Relações Públicas

Dia da Astronomia (comemorado no Brasil)

Santos do Dia

Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel e Jean Donavan, missionários americanos assassinados em El Salvador em 1980.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 2 de dezembro:

Em São Paulo, Araçatuba, Avaí e Presidente Alves

No Rio Grande do Sul, Alto Alegre, Boa Vista do Buricá e Nova Hartz

Na Paraíba, Aroeiras e Uiraúna

No Piauí, Francisco Ayres e Regeneração

Na Bahia, Ipiaú

Em Alagoas, Olho d’Água das Flores e Paulo Jacinto

No Maranhão, Santa Rita

Fonte: IBGE