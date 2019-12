01/12/2019 | 19:11



Um dos favoritos da temporada do PopStar, o ex-jogador de futebol Jakson Follman emocionou os jurados e o público no programa exibido ao vivo na tarde desse domingo, dia 1º.

Junto com o sertanejo Gustavo Mioto, ele cantou a música Impressionando os Anjos, cuja letra conta uma história de um homem em luto após a morte da esposa.

Jakson ficou emocionado e com a voz embargada durante um trecho da apresentação. Ele então disse que o motivo da emoção foi o acidente de avião do time de futebol Chapecoense, no qual ele foi um dos únicos sobreviventes. O acidente completou três anos na última sexta-feira, dia 29.