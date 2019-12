Vin Diesel se une à filha de Paul Walker em homenagem aos seis anos da morte do ator

01/12/2019 | 19:11



No último sábado, dia 30, completaram seis anos da trágica morte do ator Paul Walker, conhecido por seu papel na franquia Velozes e Furiosos. Em homenagem ao astro, Vin Diesel e Jordana Brewster, colegas de Walker na série de filmes, se uniram a filha do artista, Meadow Walker, e juntos jogaram air soft para celebrarem sua memória:

Celebrando você hoje, como todos os dias - escreveu Meadow em seu Instagram. Além da moça de 20 anos de idade e os dois atores, estavam presentes no encontro os filhos de Vin Diesel, Hania, Vincent e Pauline. Aliás, Diesel também usou o Instagram para homenagear o amigo.

Jordana também não deixou de postar sobre Paul:

Te amo com todo o meu coração. Sinto sua falta com todo o meu coração.