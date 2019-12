Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, completa 95 anos de idade e agradece fãs: - Senti novamente a vontade de viver

01/12/2019 | 19:11



A mãe de Jorge Fernando, Hilda Rebello, está passando por um momento muito difícil após perder o filho. Porém, a atriz recebe diariamente o carinho dos fãs, já que passou a usar as redes sociais do diretor para se comunicar e manter a memória dele viva.

No último sábado, dia 30, Hilda completou 95 anos de idade, e fez um vídeo tocante para celebrar a data:

- Bom dia meus amigos, estou contente hoje. Sabem por que? Um dia eu não falei que tinha um menino de olho azul? É do Instagram dele que eu estava falando. É como se ele estivesse aqui, desejando também, um bom dia para todos. Eu estou fazendo 95 anos de felicidade, de amor, com a renovação da amizade de vocês. Depois que eu comecei a conversar com vocês, eu comecei a sentir novamente a vontade de viver. Obrigada, vocês são o Jorge Fernando para mim. Beijos, abraços, felicidades.

A atriz, que começou na carreira com o incentivo de Jorge Fernando, também mostrou neste domingo, dia 1º, o bolo que ganhou de aniversário:

Obrigada a todos pelas palavras de carinho que estou recebendo.