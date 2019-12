Flávia Alessandra e Otaviano Costa compartilham vídeo inédito de quando casaram na praia

01/12/2019 | 19:11



Otaviano Costa e Flávia Alessandra são o mais puro amor. O casal é tão apaixonado que eles já se casaram três vezes! A terceira cerimônia foi realizada em um arquipélago de ilhas na Tailândia e pela primeira vez eles resolveram compartilhar com o público detalhes da ocasião. No canal de YouTube do ator e apresentador, ele postou um vídeo lembrando da viagem que fizeram para subir ao altar mais uma vez. Ele revelou que a esposa sonhava em se casar na praia e eles decidiram realizar esse desejo.

A família inteira foi para a cerimônia no país asiático, incluindo os sogros de Ota e as filhas do casal. O local escolhido foram as famosas ilhas onde foi gravado o filme A Ilha, com Leonardo DiCaprio. Otaviano ainda brincou e disse:

- Seguimos a nossa guerra do amor... pra ver quem ama mais quem!, se referindo a uma brincadeira que tem com a esposa para competir qual deles que ama mais o outro. Além disso, no vídeo estão os votos que eles fizeram no altar e Flávia se declara:

- Papai Otaviano, acho que já falei uma vez eu já sonhei em casar na praia. É a minha primeira vez casando na praia e não poderia ser mais especial de ser com você. De ter esses convidados, meus pais aqui, e de ter as nossas filhas presentes já também, as nossas vidas. Eu queria que você soubesse que você é o amor da minha vida.