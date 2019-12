Bombeiros atendem 27 ocorrências por dia

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



02/12/2019 | 07:00



O 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros, responsável pelo Grande ABC, realizou, entre janeiro e novembro, 9.410 atendimentos de ocorrências entre as sete cidades, média de 27 por dia. Destas, quase 70% (6.440) foram resgates de pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito e domésticos, quedas e demais problemas que tenham causado traumas físicos nos pacientes.

Também foram contabilizados, no período, 1.600 salvamentos, casos de pessoas que se perdem em áreas de difícil acesso ou se afogam, por exemplo. Outros 1.370 chamados foram para o atendimento de incêndios.

Comandante do 8º Grupamento desde setembro, o tenente-coronel Eduardo Drigo da Silva observa que o perfil das ocorrências atendidas pela corporação varia conforme a estação do ano. No caso do verão, que terá início no dia 20, os chamados mais frequentes são os de alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores. Segundo ele, que trabalha na região há cerca de 20 anos, por mais que haja mapeamento das áreas de risco por parte das administrações, o crescimento populacional acaba gerando problemas.

Além da questão das ocupações irregulares em áreas propensas a acidentes, como morros e beiras de córregos, o comandante destaca o impacto do aumento da população e, consequentemente, de veículos, na mobilidade urbana e nos acidentes de trânsito. Conforme o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), de janeiro a setembro, foram contabilizados 4.791 ocorrências envolvendo veículos e pedestres nas sete cidades, sendo que 171 pessoas morreram.

O volume da frota, segundo o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), cresceu 2% no ano passado se comparado a 2017, passando de 1,85 milhão para 1,89 milhão de veículos – as ruas da região receberam 43.297 automóveis a mais. No mesmo período, a população regional aumentou 0,65% – o Grande ABC ganhou 18.148 moradores, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).<EM>

Para o subcomandante do 8º GB, major Wilson Nobukazu, a tecnologia tem exercido papel fundamental nas ocorrências de trânsito, tanto positivo quanto negativo. “Percebemos que a gravidade das lesões são menores na medida em que o veículo é mais equipado. Porém, um motorista mexendo no celular, pode causar graves acidentes”, ressalta.

Na região, o Corpo de Bombeiros conta com 500 homens distribuídos em 12 postos entre as sete cidades.