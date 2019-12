Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



02/12/2019 | 07:00



Em dezembro de 2018, durante o Festival Batuque, o líder do grupo Racionais MC’s, Mano Brown, lotou o Sesc Santo André. Agora, o registro do espetáculo será exibido no canal Sesc TV, na quarta-feira, a partir das 22h.

O artista se apresenta ao lado dos MCs de apoio Dri, Big da Godoy e Ylsão Negredo, e dos dançarinos Ronaldo e Willian. Mano Brown ilustra o repertório com temas autorias como Mil Faces de Um Homem Leal (Marighella), Eu Sou 157, Da Ponte Pra Cá, Quanto Vale o Show?, Finado Neguin, Jesus Chorou; Homem na Estrada e e Vida Loka (Parte II).

Além dos temas próprios, ele aposta em temas assinados com outros nones. Entre as pinceladas estão Diário de Um Detento (com Jocenir), Benny e Brown (com Naldo Benny) e Céu é o Limite (com Devasto, BK’, Djonga, Emicida, Rael, Rincon Sapiência).

O programa conta com Mano Brown falando sobre diversos assuntos. Entre eles, seu disco solo, Boogie Naipe, lançado em 2016. Ele não deixa de citar a importância do batuque e da percussão em seu trabalho. “Quando comecei, achava que percussão era tudo relacionado a tambor e batida, e o rap eu não sabia classificar o que era. Depois percebi que os melhores rappers (internacionais) cantavam de forma percussiva. Aqui (no Brasil) era algo desconhecido’’, diz.

O rapper conta ainda de como uma apresentação do grupo norte-americano de hip hop Run-D.M.C, no MTV Award, mudou sua vida e o fez decidir que queria seguir carreira artística. “Eles tinham presença, já no Brasil o racismo fazia com que as pessoas preferissem se esconder’’, explica.