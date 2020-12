7 itens que não podem faltar na mala nas viagens de fim de ano

Redação

30/12/2020



As férias de final de ano estão chegando e, apesar do ambiente incerto diante da pandemia do novo coronavírus, muitos brasileiros resolveram viajar. Se a opção for sair da cidade, é importante que o trajeto seja feito de forma tranquila, sem imprevistos. Confira sete itens que não podem faltar na mala durante a viagem.

7 itens para levar nas viagens de fim de ano

Carregamento de bateria

Atualmente, é rara a utilização de mapas de papel para indicar o caminho em viagens de carro. Para impedir problemas com a indicação do trajeto, é recomendável levar uma bateria extra (carregada) ou cabos para carregar o celular.

Soluções para eventual enjoo

Seja no automóvel, ônibus ou avião, é comum sintomas de enjoo aparecerem, por causa das várias horas sentado na mesma posição. Uma opção é consultar um médico para saber quais medicamentos que combatam o mal-estar podem ser ser levados na viagem.

Hidratação

Se a viagem for longa é necessário ingerir líquidos e hidratar o corpo. Portanto, é imprescindível ter água e outras bebidas de maior valor nutricional, como sucos naturais.

Alimentos leves

Assim como a hidratação, é igualmente importante ter na mala alimentos de alto valor nutritivo, a fim de evitar qualquer imprevisto por falta de nutrientes no corpo. Para não dar a chance de congestões e enjoos acontecerem, o recomendado é recorrer a alimentos leves, como frutas e barras de cereal.

Meias de viagem

Se a viagem for de carro ou avião, é praticamente inevitável permanecer na mesma posição por muito tempo. Dessa forma, o sangue tende a descer para as pernas e ficar parado por lá. Para impedir dores, inchaços e desconforto durante o trajeto, é de extrema importância manter a circulação ativa. Meias de viagem são indicadas para quem busca mais conforto.

Música

Para evitar a monotonia do trajeto, é interessante levar algum dispositivo que permita ouvir música. Pode ser caixa de som, cabo para o som do veículo (o sinal de rádio pode falhar em lugares mais remotos), e, no caso de viagens de avião, fones de ouvido.

Dinheiro em espécie

Com a tecnologia e a popularização dos cartões, é comum sair de casa sem dinheiro algum em espécie. Principalmente para trajetos de carro, vale a pena ter algumas cédulas para pagar pedágios e consumir em estabelecimentos de beira de estrada — que muitas vezes não aceitam cartões. Uma quantia em espécie também pode deixar o viajante protegido no caso de imprevistos, como ter que recorrer a serviços de borracheiro ou mecânico.

