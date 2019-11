Estreias da semana nos cinemas

28/11/2019 | 17:50



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

As Golpistas (Hustlers, EUA/2019, 110 min.) - Drama. Dir. Lorene Scafaria. Com Jennifer Lopez. Um grupo de dançarinas se une para aplicar golpes em clientes milionários de Wall Street. 16 anos.

ESTREIAS

Um Amante Francês (Just a Gigolo, França/2019, 94 min.) - Comédia. Dir. Olivier Baroux. Com Kad Merad. Alex é demitido e vai morar com a irmã. Para se

recuperar, decide trabalhar como gigolô. 16 anos.

Aspirantes (Brasil/2019, 75 min.) - Drama. Dir. Ives Rosenfeld. Com Ariclenes Barroso. Júnior tem o sonho de ser jogador de futebol profissional. Mas o rapaz não é dedicado quanto seu amigo Bento, a estrela do time e, por isso, o inveja. Sua motivação diminui ainda mais quando sua namorada engravida. 14 anos.

Boonie Bears - Aventura em Miniatura (Boonie Bears: The Big Shrink, China/2019, 85 min.) - Animação. Dir. Leon Ding. Surpreendidos com a invenção de Vick, uma máquina encolhedora, os ursos Brian e Bramble são reduzidos ao tamanho de insetos. Livre.

Carcereiros - O Filme (Brasil/2019, 108 min.) - Drama. Dir. José Eduardo Belmonte. Com Rodrigo Lombardi. A difícil rotina dos agentes penitenciários brasileiros que precisam lidar com a vida atrás das grades. 16 anos.

Diz a Ela que Me Viu Chorar (Brasil/2019, 83 min.) - Documentário. Dir. Maíra Bühler. Vivendo em um prédio em São Paulo, um grupo de viciados em crack luta para reconstruir a própria vida. 16 anos.

Duas Coroas (Dwie Korony, Polônia/2019, 92 min.) - Drama. Dir. Michal Kondrat. Com Adam Woronowicz. Em Auschwitz, na Polônia, um sacerdote decide salvar um pai de família que mal conhecia. Sem ter ideia do legado que deixaria para as gerações futuras, Kolbe dedica sua jornada à compaixão e solidariedade. 12 anos.

Fernando (Brasil/2019, 70 min.) - Documentário. Dir. Igor Angelkorte, Julia Ariani. Com Fernando Bohrer. Misturando realidade e ficção, o artista Fernando interpreta sua própria vida e rotina. E, mesmo com sua saúde abalada, mantém seu cotidiano e projetos artísticos sem interrupção. 12 anos.

Novas Espécies - A Expedição do Século (Brasil/2019, 90 min.) - Documentário. Dir. Maurício Dias. Setenta pessoas exploram a Floresta Amazônica na região da Serra da Mocidade, em Roraima, jamais visitado pelo homem. Agora, o grupo vai superar os obstáculos que vierem pela frente para mostrar o resultado da pesquisa que conseguiu identificar mais de 80 novas espécies de animais, plantas e insetos. Livre.

Os Parças 2 (Brasil/2019, 97 min.) - Comédia. Dir. Cris DAmato. Com Tom Cavalcante. Após saber que China deixou a cadeia e está em busca de vingança, Romeu precisa conseguir dinheiro para deixar o País e conta com a ajuda de Toin, Ray Van e Pilôra. 12 anos.

A Resistência de Inga (Héraðið, Islândia-Dinamarca-Alemanha-França/2019, 92 min.) - Drama. Dir. Grímur Hákonarson. Com Arndís Hrönn Egilsdóttir. Uma fazendeira acaba de ficar viúva e, decidida a começar uma nova vida em seus próprios termos, passa a lutar contra a corrupção e injustiça dentro de sua comunidade. 14 anos.

A Revolução em Paris (Un Peuple et Son Roi, França/2018, 121 min.) - Drama. Dir. Pierre Schoeller. Com Gaspard Ulliel. Em 1789, sob o reinado de Luís XVI, o povo francês rebela-se contra a monarquia e exige uma transformação na sociedade baseada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. 14 anos.

Uma Segunda Chance Para Amar (Last Christmas, Reino Unido-EUA/2019, 103 min.) - Comédia romântica. Dir. Paul Feig. Com Emilia Clarke. Kate é uma jovem inglesa cuja vida é uma bagunça. Trabalhando como elfo em uma loja temática de Natal o ano todo, ela conhece Tom. 12 anos.