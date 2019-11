Com 88 metros de altura, Rio Star será inaugurada dia 6

28/11/2019 | 17:23



Já estão à venda os ingressos para a Rio Star, roda-gigante de 88 metros de altura que será inaugurada na sexta-feira da próxima semana, dia 6, como nova atração da revitalizada região portuária carioca. Desde a noite de quarta-feira, 27, as entradas podem ser compradas pela internet - por esse canal, têm o valor promocional de R$ 49, até o próximo dia 19. Após essa data, o valor promocional de R$ 49 se mantém apenas para os moradores do Rio, mediante comprovação de residência.

Nas bilheterias físicas, que serão abertas no mesmo dia 6 da inauguração, haverá preço promocional de R$ 59 até o próximo dia 19. O preço "cheio" do ingresso para a roda-gigante é R$ 70. Há meia-entrada de R$ 35 para crianças de 3 a 11 anos, jovens de 12 a 21 anos (moradores do Rio), estudantes brasileiros, brasileiros maiores de 60 anos e portadores de necessidades especiais e seus acompanhantes (limitado a um acompanhante).

Também é possível comprar entradas para fechar uma cabine inteira, por R$ 290, com direito a embarque prioritário. Segundo um comunicado de outubro da FW Investimentos, empresa que administra a Rio Star, a cabine tem capacidade para oito pessoas e é climatizada. O passe para fechar a cabine, no entanto, é limitado a seis pessoas.

No total, a Rio Star tem 54 cabines. Em média, o passeio com volta completa terá duração de 15 minutos - a roda-gigante poderá transportar 432 pessoas nesse período. A expectativa da operadora da nova atração turística carioca é de que cerca de 3 mil pessoas passem por dia pela roda-gigante, em torno de 1 milhão de visitantes por ano.

A roda-gigante funcionará diariamente, sempre de 10 horas às 18 horas. O ingresso permite ao visitante fazer o passeio apenas no dia escolhido. Próximo ao aquário marinho Aqua Rio, outra atração da região portuária, a Rio Star está num instalada num parque, com praça de alimentação e lojas, segundo a FW Investimentos. O café e a loja terão acesso direto pela rua, sem necessidade de ingresso para quem não for fazer o passeio de roda-gigante.

Do alto dos 88 metros, o visitante terá vista livre da zona portuária, incluindo o Porto do Rio, os armazéns antigos, o píer de atracação de cruzeiros, o Museu do Amanhã, ao longe, do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar. Conforme a operadora da atração, a Rio Star é a maior roda-gigante da América Latina e está entre as maiores como mundo, como a High Roller (Las Vegas, Estados Unidos), Star of Nanchang (China), London Eye (Londres, Inglaterra) e EuroWheel (Itália).