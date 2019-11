Ingrid Guimarães conta que amizade com Tatá Werneck surgiu através de uma disputa de papel

28/11/2019 | 17:10



Ingrid Guimarães contou uma história inusitada sobre o início de sua amizade com Tatá Werneck. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz confessou que as duas estavam disputando o mesmo papel: o de Valdirene, na novela Amor à Vida.

- Eu e a Tatá nos conhecemos num lugar de disputa de papel. Eu sempre a considerei o máximo e a convidei para participar do filme De Pernas para o Ar 2. Na mesma época, fui chamada para interpretar a Valdirene em Amor à Vida, mas não pude aceitar porque já estava comprometida com outra novela. Contei para Tatá o ocorrido, falei que estava arrasada, já que nunca tinha feito uma novela das nove. Uma semana depois da nossa conversa, Tatá me mandou um e-mail relatando que tinha sido chamada para fazer teste para o papel de Valdirene e que havia passado. E escreveu que, caso isso me incomodasse, ela não aceitaria participar, recusaria a personagem por se sentir eternamente grata a mim pelo fato de eu ter dado uma chance a ela no cinema.

Posteriormente, Ingrid contou o que tinha acontecido para a sua mãe.

- Ela disse: Minha filha, isso não existe no mercado, abençoa esta criatura. Esta situação é um exemplo de como podemos nos comportar de forma saudável dentro de um mercado competitivo. Basta sermos transparentes. A gente se conectou na competição. Agora faremos um longa em que nós duas seremos protagonistas.

Que demais, né?