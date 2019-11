Startup lança app que permite o usuário furar filas

Beatriz Ceschim



28/11/2019 | 17:18

Um aplicativo foi criado para os baladeiros aproveitarem as noitadas sem se preocupar com o pagamento no final. Para agilizar o processo, os usuários podem pagar online, via celular. Trata-se do app Você Comanda, também conhecido como VCMD.

Com o aplicativo, o cliente entra no estabelecimento, se cadastra com o documento de identidade e automaticamente sua comanda aparece no aplicativo. Após o cadastro, os itens consumidos são lançados na comanda física, e disponível para consulta em sua comanda eletrônica, onde o cliente pode acompanhar regularmente o seu consumo, oferecendo maior segurança ao usuário.

No momento da saída, basta utilizar um cartão de crédito previamente cadastrado no app para efetuar o pagamento. O mesmo será confirmado por meio de um QR Code, que deve ser apresentado ao segurança na porta de saída. “O VCMD surge com o intuito de reduzir os custos e aumentar o giro da casa, além de trazer uma novidade que irá melhorar a comunicação e experiência com seu consumidor”, acredita Gabriel, CEO da Você Comanda.

O grande trunfo da empresa é oferecer o sistema a baixo custo, tanto para o estabelecimento, quanto para o cliente final. “Nosso app se comunica com o sistema de gerenciamento de caixa já instalado na casa noturna e não gera nenhum custo adicional ao proprietário. Bem pelo contrário, otimizando os pagamentos, ele economiza em tempo de casa aberta e salário de funcionários”, reforça Gabriel. Já o usuário do VCMD paga apenas a taxa administrativa de R$1,99 por operação realizada, independente do valor pago.

O aplicativo é gratuito e está disponível para download tanto na plataforma Android quanto IOS. Atualmente pode ser utilizado em seis estabelecimentos na cidade de Curitiba: Pandoo, Sheridan’s, Level, Bossa, Santa Marta e Taco El Pacho. Até o final de 2019 a empresa estima expandir para outros estados do país, como Santa Catarina e São Paulo, além de países da América do Sul, como Paraguai.

—

Veja também as 25 startups mais desejadas do Brasil.