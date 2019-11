Santo André autoriza início de reforma em unidade de saúde no Parque Miami

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/11/2019 | 15:44



A Prefeitura de Santo André promoveu na tarde de hoje a assinatura de ordem de serviço para reforma da unidade de saúde do Parque Miami. O equipamento, que realiza 15 mil atendimentos mensais, é um dos maiores da cidade e vai ganhar mais duas equipes da ESF (Estratégia Saúde da Família) quando for reinaugurada. Serão investidos R$ 2 milhões em melhorias estruturais, como telhado e parte elétrica e hidráulica, informatização e capacitação das equipes.

Atualmente, a unidade tem quatro equipes de ESF e passará a ter seis ao final das intervenções, que começam dia 09 de dezembro e têm previsão de conclusão em até seis meses.

A expectativa é a de que haja aumento de 20% nos atendimentos. A nova clínica também irá contar com mais um dentista e mais uma cadeira odontológico, aumentando a cobertura de saúde bucal na região.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou que a unidade é uma das mais deterioradas do município e que as obras só não começaram antes porque era preciso requalificar, primeiro, os serviços de urgência e emergência do município. A unidade vai seguir com os atendimentos durante a reforma.