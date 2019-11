Atriz de The Crown, Helena Bonham Carter confessa ter feito pedido inusitado para Príncipe William enquanto estava bêbada!

28/11/2019 | 15:10



Em dias de bebedeira é comum que certas loucuras aconteçam. Mas, pedir para um príncipe apadrinhar a sua filha, é realmente uma grande maluquice - que Helena Bonham Carter já fez! Em entrevista ao programa Watch What Happens Live, a atriz deu detalhes sobre o encontro - e sobre o pedido - inusitado que teve com o príncipe William.

- Eu não estava tão bêbada, mas o suficiente para não beber mais. Ele não estava totalmente sóbrio. Não de um jeito ruim, apenas muito alegre, contou a atriz, que interpreta a princesa Margaret na nova temporada da série The Crown, segundo o portal E! News.

Logo em seguida, Helena juntou o encontro com o álcool, se aproximou do príncipe e decidiu solicitar algo um tanto quanto surpreendente.

- Eu gastei todos os meus amigos como padrinhos do meu primeiro filho, então Billy tinha 11 padrinhos. Eu pensei que poderia compensar para Nell, e você sabe quem apareceu de repente? Eu pensei, bem, se eu der a ela o Príncipe William, isso cobriria [a questão], disse.

O príncipe lidou com o pedido de forma calma e, rindo da situação, falou:

- Ele apenas falou, Você não me quer como o padrinho da sua filha. E eu saí. Obviamente, isso não funcionou, destacou a atriz.

Helena tem dois filhos, Billy, de 16 anos de idade e Nell, de 11 anos de idade, com seu ex-marido, o diretor Tim Burton.

Bastante única ela, né?