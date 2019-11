Ex-cunhado considera Julia Roberts culpada pelo suicídio da irmã

28/11/2019 | 15:10



Se você se não lembra, em 2014 a vida da família de Julia Roberts passou por enormes mudanças depois que sua irmã mais nova, Nancy Motes, se suicidou aos 37 anos de idade. Cinco anos depois, neste ano, o então noivo de Nancy, John Dilbeck, veio a público expressar a sua opinião sobre a tragédia. Para ele, as ações e atitudes de Julia levaram ao suicídio de sua noiva.

- Pessoalmente, ainda considero Julia responsável pela morte da minha noiva. Quando as pessoas me perguntam sobre Julia, digo a verdade porque estou honrando a memória da minha noiva, destacou John, em entrevista ao site RadarOnline.

Segundo John, o fato de Julia constantemente se referir à irmã como uma viciada levou a mesma à depressão.

- Eles a faziam parecer uma viciada quando realmente estávamos falando de maconha. Era por isso que ela tinha uma ficha policial na Geórgia. Não estamos falando de heroína. É uma calúnia para alguém que não pode se defender, expressou.

Ainda na entrevista, John - que estava com o casamento agendado para dois meses depois que Nancy morreu - comentou sobre a relação desgastada entre as duas irmãs. De acordo com ele, as últimas palavras que Julia teria dito para Nancy foram:

- Eu quero você morta e desaparecida. Se passar dos limites, terá consequências, teria dito a atriz de Uma Linda Mulher.

Logo depois desse encontro, de acordo com o noivo, Nancy foi encontrada sem vida em uma banheira após tomar uma série de remédios.