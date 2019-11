FUABC adia definição sobre próximo presidente da entidade

Raphael Rocha

28/11/2019 | 14:44



O conselho superior da FUABC (Fundação do ABC) adiou a escolha do próximo presidente da entidade, que deve tomar posse em janeiro.

Conselheiros se reuniram na manhã desta quinta-feira (28), na sede do órgão, em Santo André, para apreciar a indicação da médica Adriana Berrenger Stephan, de São Caetano, para dirigir a Fundação no próximo biênio. Porém, houve impasse sobre a vice-presidência.

As administrações de Santo André e de São Bernardo – assim como São Caetano, mantenedoras da Fundação – encaminharam ofício indicando o vice-presidente. A primeira, apresentou o nome de Edgard Brandão Júnior, atual secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A segunda, sugeriu a manutenção no quadro diretivo do atual presidente da entidade, Luiz Mario Pereira de Souza Gomes.

Como não é possível chancelar dois vice-presidentes, os conselheiros optaram por adiar a definição de toda direção da Fundação. Pela tradição, São Caetano indicaria a presidência e Santo André, a vice-presidência. Entretanto, nos bastidores, há discussão entre os agentes públicos para que São Bernardo fique com o cargo de número dois no órgão, enquanto Santo André manteria a secretaria-geral – hoje essa função é exercida por José Acemel, conhecido como Espanhol, de Santo André.

Reunião extraordinária do conselho superior deve ser convocada para as próximas semanas com objetivo exclusivo de debater as indicações para o comando da FUABC.