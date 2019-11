OAB Santo André oficia setor de Homicídios pelo caso Lucas

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



28/11/2019 | 14:25



Diante do atraso do resultado de DNA e demora em respostas das investigações sobre o caso do menor Lucas Eduardo Martins dos Santos, 14 anos, desaparecido desde 12 de novembro, em Santo André, a OAB do município oficiou a Delegacia Seccional de Polícia - Setor de Homicídios, no bairro Utinga, para cobrar possíveis respostas que ainda não foram esclarecidas.

O vice-presidente da comissão, Leonardo Domeniqueli, destaca que o ofício foi entregue ao DP na quarta-feira (27) e protocolado pelo local. “Esse ofício será no sentido de cobrar que as investigações sejam feitas de forma mais concisas e objetivas. Além disso, deixar registrado nosso apoio com as investigações”, ressalta.

Conforme já noticiado pelo Diário, a Polícia Científica de São Paulo levou seis dias para dar início ao exame de DNA em material genético coletado do corpo que foi encontrado em uma represa no Parque Miami, em Santo André, cujas características são semelhantes às do menor Lucas. A família esperava que o resultado, que pode ajudar a desvendar o caso, fosse divulgado na próxima semana. Mas, com um prazo de dez a 12 dias, a conclusão só deve ser conhecida em 4 de dezembro.

Advogada de defesa da família, Maria Zaidan ressalta que todo material foi colhido no último dia 15 e que “jurava que os exames já haviam começado”. Além disso, Zaidan ainda observa que os familiares “seguem prestando depoimentos para a Corregedoria da Polícia Militar”.

Questionado, o Tribunal de Justiça de São Paulo pontua, em nota, que não possuem informações disponíveis que envolvem menores de idade, pois “tramitam em segredo de Justiça”. Assim como, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) que ressalta a PM também aputa os fatos por meio IPM (Inquérito da Polícia Militar). Os exames periciais estão em fase de elaboração e serão analisados pela autoridade policial tão logo sejam concluídos.

A Delegacia citada comentou com a equipe de reportagem do Diário que as informações seguem em sigilo, sem autorização para serem divulgadas.

O CASO

O adolescente Lucas Eduardo Martins dos Santos saiu da casa de uma tia, por volta de 1h30, na favela do Amor, região da Vila Luzita, em Santo André, na madrugada do dia 12 de novembro. Foi até a casa onde vive com a família, na mesma favela, e saiu para comprar refrigerante em um bar. Não foi mais visto desde então.

Segundo boletim de ocorrência registrado no 6º DP (Vila Mazei), a família deu falta do garoto após PMs (Policiais Militares) baterem no portão da residência perguntando quem morava lá. Um morador de rua teria afirmado que viu os agentes batendo em uma pessoa em área próxima ao local de desaparecimento, mas não soube precisar se seria Lucas. A mãe do adolescente declarou que teria ouvido o garoto responder “eu moro aqui”.

Dois policiais do 41º Batalhão de Santo André estão afastados do trabalho nas ruas. Familiares e amigos têm realizado, quase diariamente, protestos perto da favela para chamar a atenção para o caso e cobrar esclarecimentos.