Após anúncio de volta das Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger revela batalha contra bulimia

28/11/2019 | 14:11



2019 está sendo o ano dos comebacks e agora chegou a vez das Pussycat Dolls! Após dez anos separadas, o girlgoup anunciou sua volta e, de quebra, fez algumas revelação sobre o passado. Em entrevista ao The Sun, Nicole Scherzinger, a vocalista principal, afirmou que houve muito por trás do fim do grupo ao revelar que, no auge da fama, lidou com bulimia enquanto a colega Jessica Sutta lutava contra o alcoolismo.

- Eu escondi [a bulimia] do mundo. Eu estava extremamente envergonhada. Quando você luta contra seus próprios demônios e inseguranças, não é algo que você queira compartilhar com outras pessoas.

A cantora ainda acrescentou que se sentia agradecida por conseguir se recuperar do distúrbio.

- Estou tão agradecida por ter conseguido sair disso. São nossas falhas que nos conectam.

Ao mesmo tempo que Nicole lutava contra o distúrbio, Jessica se tornou alcoólatra. A dançarina disse que o estilo de vida de uma cantora de sucesso, como beber champanhe em jatos particulares ou pela manhã, a levou pelo caminho do vício.

- Você adquire hábitos realmente prejudiciais que, para um alcoólatra, são a pior coisa que pode acontecer.

O grupo, também composto por Carmit Bachar, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt vai começar uma turnê no próximo ano, sem a ex-doll Melody Thornton.