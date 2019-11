Melissa Benoist, protagonista de Supergirl, revela que foi vítima de violência doméstica

28/11/2019 | 14:10



A atriz Melissa Benoist, famosa por protagonizar a série Supergirl, usou seu Instagram para abrir seu coração. Na última quarta-feira, dia 27, a artista gravou um vídeo de 14 minutos em seu IGTV onde declarou ser uma sobrevivente por ter sido vítima de violência doméstica. No registro, Melissa não cita o nome do agressor, mas vale lembrar que antes de se casar com seu atual marido, Chris Wood, a loira foi casada com o ator Blake Jenner, com quem atuou junto na série Glee.

- Eu aprendi como era ser pressionada e estapeada mais de uma vez, levar um soco tão forte que me tirava o fôlego, ser arrastada pelos cabelos no concreto, levar cabeçada, beliscada até minha pele se romper, jogada contra a parede com tanta força que o gesso quebrava, e enforcada, desabafou.

Ao longo do vídeo, Melissa contou que começou a se encontrar com o abusador logo depois de sair de um relacionamento e, mesmo sem pretensões de namorar, acabou se envolvendo com o sujeito. Segundo a atriz, a violência começou primeiro no emocional, com muitas chantagens e ciúmes e possessão anormal. Ela também falou sobre como ele invadia o celular dela, ficava bravo quando ela conversava com outros homens e como ele exigia que ela trocasse de roupa, caso usasse algo que chamasse muita atenção. Outra pedra no meio do caminho eram as cenas românticas que a atriz tinha que gravar, que o incomodavam muito.

- Ele não queria que eu fizesse cenas de beijo ou de flerte com outros homens, o que era algo muito difícil de evitar. Então, passei a recusar testes, ofertas de trabalhos e até amizades, porque não queria machucá-lo, contou.

Depois de um tempo, a situação piorou e a violência veio a se tornar física. Ela cita alguns momentos em que se trancava no quarto para fugir dele, e ele arrombava a porta.

- No fundo, eu nunca acreditei mesmo que ele poderia mudar. Apenas me enganava, dizendo que eu poderia ajudá-lo. Alguém tinha de ensinar para ele que esse comportamento não era certo, e quem melhor do que a própria pessoa com quem ele agia daquele jeito?, falou.

Nos minutos finais do vídeo, Melissa explicou que todos os momentos ruins que viveu serviram para ela descobrir o que é o verdadeiro amor.

- Quebrar esse ciclo foi a escolha mais gratificante e empoderadora que já fiz para mim. Sinto uma força duradora. Eu vou me curar disso pelo resto da minha vida, finalizou.

No início de 2019, a estrela se casou com o colega de elenco de Supergirl, Chris Wood.