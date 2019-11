PlayStation Plus em dezembro: Titanfall 2 e Monster Energy Supercross estão gratuitos

Da Redação, com assessoria



28/11/2019 | 13:48

A PlayStation anunciou nesta quinta-feira (28) os jogos gratuitos do serviço de assinatura PlayStation Plus para dezembro. Os títulos disponíveis são Titanfall 2 e Monster Energy Supercross. Ambos podem ser baixados a partir de 3 de dezembro. A promoção vai até 2 de janeiro.

PlayStation Plus em dezembro

Titanfall 2 é um intenso jogo de tiro em primeira pessoa da Respawn Entertainment e publicado pela EA Games. O título apresenta um modo história repleto de desafios e vários conteúdos no mundo online. Foi muito elogiado pela crítica em seu lançamento.

Já Monster Energy Supercross traz toda a adrenalina do Supercross Championship, com motos, pistas e pilotos oficiais do campeonato – embora o usuário possa criar seu próprio personagem para encarar jogadores ao redor do mundo. Oferece quatro modos diferentes de games e belos gráficos 3D.

Vale destacar que os assinantes que possuem PlayStation VR também encontrarão novidades. Dezembro vem com um Limited Free Trial e uma semana de Double XP para o jogo Firewall Zero Hour. Assim, os jogadores poderão testar novos mapas, equipamento e novas armas. A promoção estará disponível entre os dias 3 e 9 de dezembro.

